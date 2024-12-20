Блинкен: Украине придется принять фундаментальное решение – переговоры или борьба

США хотят быть уверены, что позиция Украины будет сильной на любых переговорах

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью заявил, что украинцам придется принять "фундаментальные решения": начать переговоры о перемирии или продолжить борьбу. США хотят убедиться, что позиция Украины сильна.

По словам Блинкена, фундаментальный вопрос состоит в том, готова ли Россия пойти на переговоры и сделать это добросовестно.

"Если дело дойдет до этого, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации [Дональда] Трампа есть лучшие карты для заключения максимально возможного соглашения", – сказал Блинкен.

Чтобы у Украины была сильная позиция, США должны укрепить ее на поле боя и продолжить оказывать максимальное давление на Россию, считает госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что прекращение огня на справедливых и крепких условиях было бы хорошо. Но, по его словам, должны быть гарантии того, что Россия не использует это время, чтобы "отдохнуть, перевооружиться и снова напасть через год, два, пять лет".

"Если мы это получим, то Украина на пути к успеху... Она может стоять на своих ногах в военном, экономическом, демократическом плане. Это лучший возможный упрек [Владимиру] Путину. И я знаю, что президент Трамп захочет заключить хорошее соглашение в будущем", – резюмировал Блинкен.