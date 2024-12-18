"Путинские посланники не нужны". У Зеленского ответили на "ультиматум" Орбана о перемирии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы его предложение о перемирии в российско-украинской войне "остается на столе". Украина нуждается в реальном, крепком и справедливом мире, ответил ему советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.
"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Возьмите или оставьте его. Это ваша ответственность", – заявил венгерский премьер.
Так он отреагировал на заявление Зеленского 17 декабря: когда президент сказал, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами, а также раскритиковал такие попытки со стороны Орбана.
Глава государства отметил, что ни одна страна в Европе не имеет такого современного примера ведения войны: "У Орбана есть такая армия [как у Украины]? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит".
"Поскольку у нас есть такой настойчивый посланник от Путина, нам остается только одно ответить на его "ультиматум": нам нужен настоящий, крепкий и справедливый мир для Украины", – среагировал на новое заявление Орбана советник украинского президента Литвин.
По его словам, для достижения такого мира Украина работает в координации с партнерами в Америке и Европе, в частности, 18 декабря Зеленский проведет встречи в Брюсселе, а также он уже "провел отличные встречи" с Трампом.
Литвин подчеркнул: "Никто из участников работы для мира не нуждается в путинских посланниках".
- 10 декабря Орбан встретился с Трампом во Флориде, а уже 11 декабря состоялся разговор между венгерским премьером и Путиным. Президент Зеленский заявил, что "не надо играть на собственный имидж на средства единства" – нужно заботиться об общем успехе. Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский якобы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочила Венгрию ни на что . Будущий советник Трампа отказался уточнить, передавал ли Трамп какое-либо сообщение Путину через Орбана.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- 13 декабря советник президента заявил, что слова Орбана о перемирии помогли России в массированной атаке по Украине. 15 декабря глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт якобы пригласил у Киева телефонный разговор между венгерским премьером и Зеленским, но получил отказ в "напряженной манере".