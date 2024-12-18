"Путинские посланники не нужны". У Зеленского ответили на "ультиматум" Орбана о перемирии

Ранее президент Украины заявил, что не нуждается в посредничестве для общения с Трампом.

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы его предложение о перемирии в российско-украинской войне "остается на столе". Украина нуждается в реальном, крепком и справедливом мире, ответил ему советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Возьмите или оставьте его. Это ваша ответственность", – заявил венгерский премьер.

Так он отреагировал на заявление Зеленского 17 декабря: когда президент сказал, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами, а также раскритиковал такие попытки со стороны Орбана.

Глава государства отметил, что ни одна страна в Европе не имеет такого современного примера ведения войны: "У Орбана есть такая армия [как у Украины]? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит".

"Поскольку у нас есть такой настойчивый посланник от Путина, нам остается только одно ответить на его "ультиматум": нам нужен настоящий, крепкий и справедливый мир для Украины", – среагировал на новое заявление Орбана советник украинского президента Литвин.

По его словам, для достижения такого мира Украина работает в координации с партнерами в Америке и Европе, в частности, 18 декабря Зеленский проведет встречи в Брюсселе, а также он уже "провел отличные встречи" с Трампом.

Литвин подчеркнул: "Никто из участников работы для мира не нуждается в путинских посланниках".