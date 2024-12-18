"Путінські посланці не потрібні". У Зеленського відповіли на "ультиматум" Орбана про перемир'я
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито його пропозиція про перемир'я у російсько-українській війні "залишається на столі". Україна потребує реального, міцного та справедливого миру, відповів йому радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
"Ми не будемо відповідати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Візьміть або залиште її. Це ваша відповідальність", – заявив угорський прем'єр.
Так він зреагував на заяву Зеленського 17 грудня: коли президент сказав, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами, а також розкритикував такі спроби з боку Орбана.
Голова держави зауважив, що жодна країна у Європі не має такого сучасного прикладу ведення війни: "В Орбана є така армія [як в України]? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить".
"Оскільки ми маємо такого настирливого посланця від Путіна, нам залишається лише одне відповісти на його "ультиматум": нам потрібен справжній, міцний і справедливий мир для України", – зреагував на нову заяву Орбана радник українського президента Литвин.
За його словами, для досягнення такого миру Україна працює у координації з партнерами в Америці та Європі, зокрема, 18 грудня Зеленський проведе зустрічі у Брюсселі, а також він уже "провів чудові зустрічі" з Трампом.
Литвин наголосив: "Ніхто з учасників роботи для миру не потребує путінських посланців".
- 10 грудня Орбан зустрівся з Трампом у Флориді, а вже 11 грудня відбулася розмова між угорським прем'єром та Путіним. Президент Зеленський заявив, що "не треба грати на власний імідж коштом єдності" – потрібно дбати про спільний успіх. Натомість Орбан заявив, що нібито запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак Зеленський буцімто відкинув цю пропозицію. Радник президента відповів, що Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Майбутній радник Трампа відмовився уточнити, чи передавав Трамп якесь повідомлення Путіну через Орбана.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.
- 13 грудня радник президента заявив, що слова Орбана про перемир'я допомогли Росії у масованій атаці по Україні. 15 грудня очільник МЗС Угорщини заявив, що Будапешт нібито запросив у Києва телефонну розмову між угорським прем'єром та Зеленським, але отримав відмову у "напруженій манері".