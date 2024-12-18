"Путінські посланці не потрібні". У Зеленського відповіли на "ультиматум" Орбана про перемир'я

Раніше президент України заявив, що не потребує посередництва для спілкування з Трампом

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито його пропозиція про перемир'я у російсько-українській війні "залишається на столі". Україна потребує реального, міцного та справедливого миру, відповів йому радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Ми не будемо відповідати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Візьміть або залиште її. Це ваша відповідальність", – заявив угорський прем'єр.

Так він зреагував на заяву Зеленського 17 грудня: коли президент сказав, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами, а також розкритикував такі спроби з боку Орбана.

Голова держави зауважив, що жодна країна у Європі не має такого сучасного прикладу ведення війни: "В Орбана є така армія [як в України]? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить".

"Оскільки ми маємо такого настирливого посланця від Путіна, нам залишається лише одне відповісти на його "ультиматум": нам потрібен справжній, міцний і справедливий мир для України", – зреагував на нову заяву Орбана радник українського президента Литвин.

За його словами, для досягнення такого миру Україна працює у координації з партнерами в Америці та Європі, зокрема, 18 грудня Зеленський проведе зустрічі у Брюсселі, а також він уже "провів чудові зустрічі" з Трампом.

Литвин наголосив: "Ніхто з учасників роботи для миру не потребує путінських посланців".