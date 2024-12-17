Зеленський розкритикував Орбана й наголосив: посередники для спілкування з Трампом не потрібні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами та розкритикував такі спроби з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Таку заяву голова держави зробив під час
Зеленський розраховує, що Україна матиме більш тісні контакти зі США після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.
Надалі будуть зустрічі, після яких голова держави зможе сказати, що з Плану перемоги Трамп підтримав, що не підтримав або що він хоче додати у цей перелік. Президент України сподівається, що республіканець "буде додавати сили нашому плану, додавати сили відносно між Україною і США".
"І тільки цей союз [між Україною і США], сильний союз. Нам не потрібні ті країни, які хочуть сьогодні просто як Угорщина, наприклад. Я не про людей, люди підтримують українців. Як прем'єр Орбан, який хоче, знаєте "якось-такось, десь там" – не вийде. Я його не пущу, і таких, як він", – наголосив Зеленський.
Він додав, що Україні потрібні прямі відносини зі Штатами, оскільки "ми сильна країна, ми це показали: і на полі бою, і під час всіє агресії Путіна".
Голова держави зазначив, що у жодної країни в Європі немає такого сучасного прикладу ведення війни.
"В Орбана є така армія [як в України]? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить", – резюмував президент.
На цій же конференції Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з Трампом: ані політики з інших країн, які "піаряться на цьому", ані всередині України.
- 10 грудня Орбан зустрівся з Трампом у Флориді, а вже 11 грудня відбулася розмова між угорським прем'єром та Путіним. Президент Зеленський заявив, що "не треба грати на власний імідж коштом єдності" – потрібно дбати про спільний успіх. Натомість Орбан заявив, що нібито запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак Зеленський буцімто відкинув цю пропозицію. Радник президента відповів, що Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Майбутній радник Трампа відмовився уточнити, чи передавав Трамп якесь повідомлення Путіну через Орбана.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.
- 13 грудня радник президента заявив, що слова Орбана про перемир'я допомогли Росії у масованій атаці по Україні. 15 грудня очільник МЗС Угорщини заявив, що Будапешт нібито запросив у Києва телефонну розмову між угорським прем'єром та Зеленським, але отримав відмову у "напруженій манері".