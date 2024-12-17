Зеленський розкритикував Орбана й наголосив: посередники для спілкування з Трампом не потрібні

"В Орбана є така армія [як в України]? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами та розкритикував такі спроби з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Таку заяву голова держави зробив під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський розраховує, що Україна матиме більш тісні контакти зі США після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.

Надалі будуть зустрічі, після яких голова держави зможе сказати, що з Плану перемоги Трамп підтримав, що не підтримав або що він хоче додати у цей перелік. Президент України сподівається, що республіканець "буде додавати сили нашому плану, додавати сили відносно між Україною і США".

"І тільки цей союз [між Україною і США], сильний союз. Нам не потрібні ті країни, які хочуть сьогодні просто як Угорщина, наприклад. Я не про людей, люди підтримують українців. Як прем'єр Орбан, який хоче, знаєте "якось-такось, десь там" – не вийде. Я його не пущу, і таких, як він", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні прямі відносини зі Штатами, оскільки "ми сильна країна, ми це показали: і на полі бою, і під час всіє агресії Путіна".

Голова держави зазначив, що у жодної країни в Європі немає такого сучасного прикладу ведення війни.

"В Орбана є така армія [як в України]? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить", – резюмував президент.

На цій же конференції Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з Трампом: ані політики з інших країн, які "піаряться на цьому", ані всередині України.