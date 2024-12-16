"Аморальні маніпуляції". Україна закликала Угорщину припинити спекулювати на темі миру та Різдва

Також МЗС закликало утриматися від односторонніх контактів з Росією

Віктор Орбан (Ілюстративне фото: EPA)

Нові заяви угорських посадовців, що ті нібито здатні зупинити війну, насправді не відповідають дійсності. Київ просить Будапешт припинити маніпуляції стосовно миру та перемир'я на Різдво, заявило Міністерство закордонних справ України.

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Насправді ж після "миротворчих дзвінків" угорської сторони до Москви по українських містах та громадах летять смертоносні ракети та дрони, наголосили у відомстві.

Там нагадали, що Угорщина послідовно закликає залишити Україну без зброї для самозахисту, а також перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти РФ та іншим критично важливим рішенням, що не має "нічого спільного з прагненням відновити мир".

Україна закликає угорську сторону припинити "аморальні маніпуляції" на темі миру та Різдва, а також утриматися від односторонніх контактів з Росією, котрі підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру.

"На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший у світі", – наголосили у міністерстві.

Відомство зауважило, що саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля України та її партнерів.

До того ж у МЗС додали, що Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги й продовжить конструктивні контакти зі своїми партнерами, котрі "щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України".