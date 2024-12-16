"Аморальні маніпуляції". Україна закликала Угорщину припинити спекулювати на темі миру та Різдва
Нові заяви угорських посадовців, що ті нібито здатні зупинити війну, насправді не відповідають дійсності. Київ просить Будапешт припинити маніпуляції стосовно миру та перемир'я на Різдво, заявило Міністерство закордонних справ України.
Насправді ж після "миротворчих дзвінків" угорської сторони до Москви по українських містах та громадах летять смертоносні ракети та дрони, наголосили у відомстві.
Там нагадали, що Угорщина послідовно закликає залишити Україну без зброї для самозахисту, а також перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти РФ та іншим критично важливим рішенням, що не має "нічого спільного з прагненням відновити мир".
Україна закликає угорську сторону припинити "аморальні маніпуляції" на темі миру та Різдва, а також утриматися від односторонніх контактів з Росією, котрі підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру.
"На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший у світі", – наголосили у міністерстві.
Відомство зауважило, що саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля України та її партнерів.
До того ж у МЗС додали, що Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги й продовжить конструктивні контакти зі своїми партнерами, котрі "щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України".
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