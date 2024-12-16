"Аморальные манипуляции". Украина призвала Венгрию прекратить спекулировать про мир

Также МИД призвал воздержаться от односторонних контактов с Россией.

Виктор Орбан (Иллюстративное фото: EPA)

Новые заявления венгерских чиновников, что те якобы способны остановить войну, на самом деле не соответствуют действительности. Киев просит Будапешт прекратить манипуляции насчет мира и перемирия на Рождество, заявило Министерство иностранных дел Украины.

На самом же деле после "миротворческих звонков" венгерской стороны в Москву по украинским городам и общинам летят смертоносные ракеты и дроны, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что Венгрия последовательно призывает оставить Украину без оружия для самозащиты, а также препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против РФ и другим критически важным решениям, не имеющим "ничего общего со стремлением восстановить мир".

Украина призывает венгерскую сторону прекратить "аморальные манипуляции" на тему мира и Рождества, а также воздержаться от односторонних контактов с Россией, подрывающих совместные усилия по восстановлению справедливого мира.

"Помехой мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире", – подчеркнули в Министерстве.

Ведомство отметило, что именно на достижении справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия Украины и ее партнеров.

При этом, добавили в МИД, Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения и продолжит конструктивные контакты со своими партнерами, которые "искренне стремятся к завершению войны, а не к поражению Украины".