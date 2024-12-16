"Аморальные манипуляции". Украина призвала Венгрию прекратить спекулировать про мир
Новые заявления венгерских чиновников, что те якобы способны остановить войну, на самом деле не соответствуют действительности. Киев просит Будапешт прекратить манипуляции насчет мира и перемирия на Рождество, заявило Министерство иностранных дел Украины.
На самом же деле после "миротворческих звонков" венгерской стороны в Москву по украинским городам и общинам летят смертоносные ракеты и дроны, отметили в ведомстве.
Там напомнили, что Венгрия последовательно призывает оставить Украину без оружия для самозащиты, а также препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против РФ и другим критически важным решениям, не имеющим "ничего общего со стремлением восстановить мир".
Украина призывает венгерскую сторону прекратить "аморальные манипуляции" на тему мира и Рождества, а также воздержаться от односторонних контактов с Россией, подрывающих совместные усилия по восстановлению справедливого мира.
"Помехой мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире", – подчеркнули в Министерстве.
Ведомство отметило, что именно на достижении справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия Украины и ее партнеров.
При этом, добавили в МИД, Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения и продолжит конструктивные контакты со своими партнерами, которые "искренне стремятся к завершению войны, а не к поражению Украины".
- 11 декабря состоялся разговор между Орбаном и Путиным. Президент Зеленский заявил, что "не надо играть на собственный имидж на средства единства" – нужно заботиться об общем успехе. Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский якобы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочила Венгрию ни на что.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- 13 декабря советник президента заявил, что слова Орбана о перемирии помогли России в массированной атаке по Украине. 15 декабря глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт якобы пригласил у Киева телефонный разговор между венгерским премьером и Зеленским, но получил отказ в "напряженной манере".