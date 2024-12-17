Зеленский раскритиковал Орбана и подчеркнул: посредники для общения с Трампом не нужны

"У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", – отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами, и раскритиковал подобные попытки со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Такое заявление глава государства сделал во время заседание Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.

Зеленский рассчитывает, что Украина будет иметь более тесные контакты с США после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.

В дальнейшем последуют встречи, после которых глава государства сможет сказать, что из Плана победы Трамп поддержал, что не поддержал или что он хочет добавить в этот перечень. Президент Украины надеется, что республиканец "будет придавать силы нашему плану, прибавлять силы в отношении между Украиной и США".

"И только этот союз [между Украиной и США], сильный союз. Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня просто как Венгрия, например. Я не о людях, люди поддерживают украинцев. Как премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то, где-то там" – не получится. Я его не пущу, и таких, как он", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны прямые отношения со Штатами, поскольку "мы сильная страна, мы это показали: и на поле боя, и во время всей агрессии Путина".

Глава государства отметил, что ни у одной страны в Европе нет такого современного примера ведения войны.

"У Орбана есть такая армия [как у Украины]? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", – резюмировал президент.

На этой же конференции Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Трампом: ни политики из других стран, которые "пиарятся на этом", ни внутри Украины.