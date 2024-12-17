Зеленский раскритиковал Орбана и подчеркнул: посредники для общения с Трампом не нужны
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами, и раскритиковал подобные попытки со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Такое заявление глава государства сделал во время
Зеленский рассчитывает, что Украина будет иметь более тесные контакты с США после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.
В дальнейшем последуют встречи, после которых глава государства сможет сказать, что из Плана победы Трамп поддержал, что не поддержал или что он хочет добавить в этот перечень. Президент Украины надеется, что республиканец "будет придавать силы нашему плану, прибавлять силы в отношении между Украиной и США".
"И только этот союз [между Украиной и США], сильный союз. Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня просто как Венгрия, например. Я не о людях, люди поддерживают украинцев. Как премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то, где-то там" – не получится. Я его не пущу, и таких, как он", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украине нужны прямые отношения со Штатами, поскольку "мы сильная страна, мы это показали: и на поле боя, и во время всей агрессии Путина".
Глава государства отметил, что ни у одной страны в Европе нет такого современного примера ведения войны.
"У Орбана есть такая армия [как у Украины]? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", – резюмировал президент.
На этой же конференции Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Трампом: ни политики из других стран, которые "пиарятся на этом", ни внутри Украины.
- 10 декабря Орбан встретился с Трампом во Флориде, а уже 11 декабря состоялся разговор между венгерским премьером и Путиным. Президент Зеленский заявил, что "не надо играть на собственный имидж посредством единства" – нужно заботиться об общем успехе. Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский якобы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочила Венгрию ни на что. Будущий советник Трампа отказался уточнить, передавал ли Трамп какое-либо сообщение Путину через Орбана.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- 13 декабря советник президента заявил, что слова Орбана о перемирии помогли России в массированной атаке по Украине. 15 декабря глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт якобы запросил у Киева телефонный разговор между венгерским премьером и Зеленским, но получил отказ в "напряженной манере".