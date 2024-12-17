"Зустрічатимемось". Зеленський каже, що матиме з Трампом тісніші зв'язки після інавгурації

"Нам потрібні прямі відносини із США. Ми сильна країна", – сказав глава держави

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Українська влада матиме тісніші відносини з обраним президентом США Дональдом Трампом та його командою після інавгурації 20 січня, наразі ж триває "знайомство" з республіканцями. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Конгресі місцевих та регіональних влад у Львові.

"Я дуже розраховую, що у нас будуть більш тісні контакти після інавгурації нового президента США, будемо зустрічатися", – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що розраховує на подальшу підтримку України з боку команди Трампа. Він висловив сподівання, що обраний президент США підтримає його план досягнення перемоги та, можливо, запропонує свої ідеї для його вдосконалення.

"Нам потрібні прямі відносини із США. Ми сильна країна. Ми це показали на полі бою під час всієї агресії Путіна", — підсумував президент.

Раніше, 7 грудня, Трамп зустрічався з Зеленським та французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі. Згодом український президент заявив, що американський політик "налаштований рішуче". Уже наступного дня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.