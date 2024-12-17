Мелоні закликала європейських союзників "дружити" з Трампом

Минулого тижня Трамп позитивно відгукнувся про Мелоні, назвавши її "фантастичною лідеркою і людиною"

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок закликала Євросоюз дотримуватися прагматичного підходу та підтримувати відкритий діалог з обраним президентом США Дональдом Трампом, щоб запобігти торговельній війні. Її цитує Politico.

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"Важливо зберігати прагматичний, конструктивний і відкритий підхід до нової адміністрації Трампа, використовуючи сфери потенційного і плідного співробітництва між ЄС і США і намагаючись запобігти комерційним суперечкам, які, безумовно, нікому не принесуть користі", – сказала вона.

Минулого тижня Трамп позитивно відгукнувся про Мелоні, назвавши її "фантастичною лідеркою і людиною".

Голова Ради міністрів Італії подякувала обраному американському лідеру за його "теплі слова" і поділилася відео з його заявою у своїх соціальних мережах.

Grazie a @realDonaldTrump per le belle parole pic.twitter.com/Q8ZWEST00W — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 12, 2024

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня, це традиційна справа для виборів у США. Серед запрошених обраним лідером США також буде Мелоні.