Мелони призвала европейских союзников "дружить" с Трампом

На прошлой неделе Трамп положительно отозвался о Мелони, назвав ее "фантастическим лидером и человеком"

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник призвала Евросоюз придерживаться прагматичного подхода и поддерживать открытый диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы предотвратить торговую войну. Ее цитирует Politico.

"Важно сохранять прагматичный, конструктивный и открытый подход к новой администрации Трампа, используя сферы потенциального и плодотворного сотрудничества между ЕС и США и пытаясь предотвратить коммерческие споры, которые, безусловно, никому не принесут пользы", – сказала она.

На прошлой неделе Трамп положительно отозвался о Мелони, назвав ее "фантастическим лидером и человеком".

Глава Совета министров Италии поблагодарила избранного американского лидера за его "теплые слова" и поделилась видео с его заявлением в своих социальных сетях.

Grazie a @realDonaldTrump per le belle parole pic.twitter.com/Q8ZWEST00W — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 12, 2024

Инаугурация Трампа состоится 20 января, это традиционно для выборов в США. Среди приглашенных избранным лидером США также будет Мэлони.