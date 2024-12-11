Мелони стала самым влиятельным человеком Европы по версии Politico. В рейтинге был и Ермак

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА)

Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. В 2024 году в категории "Мечтатели" оказался глава Офиса президента Андрей Ермак, а российский диктатор Владимир Путин попал в категорию "Деятели". Самым влиятельным человеком года в Европе стала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

Путин попал в рейтинг самых "влиятельных деятелей" по версии Politico, где его назвали "империалистом". В этом же списке фигурируют премьер-министр Польши Дональд Туск, которого охарактеризовали "опорой", и глава Европейского совета Антониу Кошта, включенный в подкатегорию "Искусство соглашения".

В категорию "Мечтатели" в рейтинг Politico вошел Ермак, которого назвали "фиксером". В этой группе также упоминаются глава европейской дипломатии Кая Каллас, которую назвали "Кассандрой", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как "глобалист", глава МИД Польши Радослав Сикорский с отметкой "вашингтонец" и папа Франциск, которого описали как "лебединую песню".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала №1 в категории "Деятели", лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц возглавил категорию "Разрушители", а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал первым среди "Мечтателей".

Самым влиятельным человеком Европы стала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

"Сегодня, если вы хотите говорить с Европой, то звонок именно Джордже Мелони — очевидный выбор. Даже такие фигуры, как Илон Маск, самый богатый человек в мире и советник избранного президента США Дональда Трампа, обращаются к итальянскому премьеру для обсуждения стратегических вопросов", – пишет Politico.