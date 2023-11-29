Politico назвало Туска самым влиятельным человеком Европы. Ожидают улучшений для Украины

Лидер польской коалиции, которая победила на выборах, Дональд Туск возглавил список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico

Дональд Туск (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск возглавил список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico.

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В рейтинге сказано, что после восьми лет правления в Польше партии Право и справедливость во главе с давним соперником Туска Ярославом Качиньским, "ветер перемен дует снова".

"Это кусочек надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдали, как популистские силы перешли от маргиналов в правительство", — заявляет Politico.

Победа Туска, который, как ожидается, станет новым премьер-министром Польши, должна улучшить отношения Варшавы с Европейским Союзом, Германией и Францией, на конфронтацию с которыми активно шла польская исполнительная власть во главе с Матеушем Моравецким.

"Перспектива Польши под руководством Туска заставит Киев вздохнуть с облегчением. Хотя Варшава решительно поддерживала Украину на протяжении последних двух лет войны, в последние месяцы напряженность вокруг украинского сельскохозяйственного экспорта достигла пика. Туск призвал к непоколебимой поддержке Киева", — отмечается в материале.

Одновременно журналисты обращают внимание, что Туск не сможет в одночасье изменить Польшу, так как за восемь лет у власти партия ПиС смогла значительно укрепиться, а действующий президент Анджей Дуда является соратником Качиньского.

Ранее Туск заявил, что обвинил правительство Польши во главе с Моравецким в бездеятельности из-за ситуации с блокированием границы с Украиной

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.

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