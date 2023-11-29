Politico назвало Туска самым влиятельным человеком Европы. Ожидают улучшений для Украины
Дональд Туск (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск возглавил список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. 

В рейтинге сказано, что после восьми лет правления в Польше партии Право и справедливость во главе с давним соперником Туска Ярославом Качиньским, "ветер перемен дует снова". 

"Это кусочек надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдали, как популистские силы перешли от маргиналов в правительство", — заявляет Politico.

Победа Туска, который, как ожидается, станет новым премьер-министром Польши, должна улучшить отношения Варшавы с Европейским Союзом, Германией и Францией, на конфронтацию с которыми активно шла польская исполнительная власть во главе с Матеушем Моравецким

"Перспектива Польши под руководством Туска заставит Киев вздохнуть с облегчением. Хотя Варшава решительно поддерживала Украину на протяжении последних двух лет войны, в последние месяцы напряженность вокруг украинского сельскохозяйственного экспорта достигла пика. Туск призвал к непоколебимой поддержке Киева", — отмечается в материале. 

Одновременно журналисты обращают внимание, что Туск не сможет в одночасье изменить Польшу, так как за восемь лет у власти партия ПиС смогла значительно укрепиться, а действующий президент Анджей Дуда является соратником Качиньского. 

Ранее Туск заявил, что обвинил правительство Польши во главе с Моравецким в бездеятельности из-за ситуации с блокированием границы с Украиной

  • 15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.
  • 16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".
  • Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель. 

Читайте также: Выборы в Польше. "Победители проиграли": скорее всего, правительство возглавит Туск – BBC

польшавыборыевросоюздональд тускpolitico