Politico назвало Туска найвпливовішою людиною Європи. Прогнозують покращення для України

Лідер польської коаліції, яка перемогла на виборах, Дональд Туск очолив список найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico

Дональд Туск (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск очолив список найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

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У рейтингу сказано, що після восьми років правління в Польщі партії Право і справедливість на чолі з давнім суперником Туска Ярославом Качиньським, "вітер змін віє знову".

"Це шматочок надії для центристів по всьому континенту, які у відчаї спостерігали, як популістські сили перейшли з маргіналів до уряду", — заявляє Politico.

Перемога Туска, який, як очікується, стане новим прем'єр-міністром Польщі, має покращити відносини Варшави з Європейським Союзом, Німеччиною та Францією, на конфронтацію з якими активно йшла польська виконавча влада на чолі з Матеушем Моравецьким.

"Перспектива Польщі під керівництвом Туска змусить Київ зітхнути з полегшенням. Хоча Варшава рішуче підтримувала Україну протягом останніх двох років війни, останніми місяцями напруженість навколо українського сільськогосподарського експорту досягла піка. Туск закликав до непохитної підтримки Києва", – зазначається у матеріалі.

Водночас журналісти звертають увагу, що Туск не зможе відразу змінити Польщу, оскільки за вісім років при владі партія ПіС змогла значно зміцнитися, а чинний президент Анджей Дуда є соратником Качиньського.

Раніше Туск заявив, що звинуватив уряд Польщі на чолі з Моравецьким у бездіяльності через ситуацію із блокуванням кордону з Україною.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Дуда склав присягу новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким. На думку більшості депутатів Сейму, вона працюватиме не більше як два тижні.

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