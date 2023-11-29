Туск: Уряд Польщі цинічно розіграв карту України. Ставимо наші стосунки під загрозу

Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, звинуватив уряд Польщі у бездіяльності

Дональд Туск (Фото: EPA/MARCIN OBARA)

Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, звинуватив уряд Польщі на чолі з Матеушем Моравецьким у бездіяльності через ситуацію із блокуванням кордону з Україною. Про це він повідомив у Сеймі, цитує його Укрінформ.

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За його словами, польський уряд продемонстрував "бездіяльність, яку не можна пробачити".

"Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів. Моравецький та Качиньський жахливо, дуже дилетантськи, непрофесійно та дуже цинічно розіграли українську карту", – сказав Туск.

Він зазначив, що спочатку Варшава стояла на проукраїнських позиціях, але тепер Польща має підтримувати Україну та не нехтувати своїми інтересами.

"Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні", – резюмував політик.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Дуда привів до присяги новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким. На думку більшості депутатів Сейму, вона працюватиме не більше як два тижні.

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