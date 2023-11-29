Туск: Правительство Польши цинично разыграло карту Украины. Ставим отношения под угрозу

Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, обвинил правительство Польши в бездеятельности

Дональд Туск (Фото: EPA/MARCIN OBARA)

Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, обвинил правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким в бездеятельности из-за ситуации с блокированием границы с Украиной. Об этом он сообщил в Сейме, цитирует его Укринформ.

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По его словам, польское правительство продемонстрировало "бездеятельность, которую нельзя простить".

"Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов. Моравецкий и Качиньский ужасно, очень дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту", — сказал Туск.

Он отметил, что изначально Варшава стояла на проукраинских позициях, но теперь Польша должна поддерживать Украину и не пренебрегать своими интересами.

"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – резюмировал политик.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.

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