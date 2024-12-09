Time показал претендентов на звание "Человек года". Среди них есть Юлия Навальная

Всего в шорт-листе от Time 10 кандидатов

Юлия Навальная (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Американский журнал Time опубликовал список кандидатов на звание "Человек 2024 года". В перечне есть избранный президент Дональд Трамп, его сторонник и миллиардер Илон Маск, а также вдова российского диссидента Алексея Навального Юлия.

В списке номинантов от Time 10 фигур:

→ Камала Харрис. Кандидат в президенты США до 5 ноября 2024 года, действующий вице-президент. Она уже была на обложке журнала в 2020 году вместе с нынешним американским лидером Джо Байденом.

→ Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская, длительно боровшаяся с раком, а в сентябре этого года закончила курс химиотерапии.

→ Илон Маск, американский бизнесмен, которого Time отметил как "двигатель инноваций". По мнению журнала, миллиардер в этом году проявил себя в политической сфере, открыто поддерживая Трампа на президентских выборах в США.

→ Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии Ямало-Ненецкого округа 16 февраля этого года.

→ Беньямин Нетаньяху, премьер Израиля, описанный журналом Time как "один из самых влиятельных и противоречивых лидеров этого года".

→ Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США с 2018 года, остается ключевой фигурой в экономике.

→ Джо Роган, известный ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, критиковавший президента Владимира Зеленского и заявлявший, что Украина "приводит к третьей мировой войне".

→ Клаудия Шейнбаум, которая сделала исторический шаг, став первой женщиной-президентом Мексики.

→ Дональд Трамп, чью победу Time назвал "исторической", станет старейшим президентом США и первым, кого избрали на эту должность после осуждения по всем 34 обвинениям в мошенничестве.

→ Марк Цукерберг. Times пишет, что он остается одним из самых богатых людей мира, продолжая оказывать влияние на технологическую отрасль.