Time показав претендентів на звання "Людина року". Серед них є Юлія Навальна

Юлія Навальна (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Американський журнал Time опублікував список кандидатів на звання "Людина 2024 року". У переліку є зокрема обраний президент Дональд Трамп, його прибічник та мільярдер Ілон Маск, а також вдова російського дисидента Олексія Навального Юлія.

Загалом у списку номінантів від Time 10 постатей:

→ Камала Гарріс. Кандидатка у президенти США до 5 листопада 2024 року, чинна віцепрезидентка. Політикиня вже була на обкладинці журналу у 2020 році разом із чинним американським лідером Джо Байденом.

→ Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська, яка тривалий час боролася з раком, а у вересні цього року закінчила курс хімієтерапії.

→ Ілон Маск, американський бізнесмен, якого Time відзначив як "рушія інновацій". На думку журналу, мільярдер цього року проявив себе в політичній сфері, відкрито підтримуючи Трампа під час президентських виборів у США.

→ Юлія Навальна, дружина російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії Ямало-Ненецького округу 16 лютого цього року.

→ Біньямін Нетаньягу, прем'єр Ізраїлю, описаний журналом Time як "один із найвпливовіших і найсуперечливіших лідерів цього року".

→ Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи США з 2018 року, залишається ключовою фігурою в економіці.

→ Джо Роган, відомий ведучий подкасту The Joe Rogan Experience, який критикував президента Володимира Зеленського та заявляв, що Україна "призводить до третьої світової війни".

→ Клаудія Шейнбаум, яка зробила історичний крок, ставши першою жінкою-президентом Мексики.

→ Дональд Трамп, чию перемогу Time назвав "історичною", стане найстарішим президентом США і першим, кого обрали на цю посаду після засудження за всіма 34 звинуваченнями у шахрайстві.

→ Марк Цукерберг. Times пише, що він залишається одним із найбагатших людей світу, продовжуючи впливати на технологічну галузь.