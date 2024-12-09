Time показав претендентів на звання "Людина року". Серед них є Юлія Навальна
Американський журнал Time опублікував список кандидатів на звання "Людина 2024 року". У переліку є зокрема обраний президент Дональд Трамп, його прибічник та мільярдер Ілон Маск, а також вдова російського дисидента Олексія Навального Юлія.
Загалом у списку номінантів від Time 10 постатей:
→ Камала Гарріс. Кандидатка у президенти США до 5 листопада 2024 року, чинна віцепрезидентка. Політикиня вже була на обкладинці журналу у 2020 році разом із чинним американським лідером Джо Байденом.
→ Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська, яка тривалий час боролася з раком, а у вересні цього року закінчила курс хімієтерапії.
→ Ілон Маск, американський бізнесмен, якого Time відзначив як "рушія інновацій". На думку журналу, мільярдер цього року проявив себе в політичній сфері, відкрито підтримуючи Трампа під час президентських виборів у США.
→ Юлія Навальна, дружина російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії Ямало-Ненецького округу 16 лютого цього року.
→ Біньямін Нетаньягу, прем'єр Ізраїлю, описаний журналом Time як "один із найвпливовіших і найсуперечливіших лідерів цього року".
→ Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи США з 2018 року, залишається ключовою фігурою в економіці.
→ Джо Роган, відомий ведучий подкасту The Joe Rogan Experience, який критикував президента Володимира Зеленського та заявляв, що Україна "призводить до третьої світової війни".
→ Клаудія Шейнбаум, яка зробила історичний крок, ставши першою жінкою-президентом Мексики.
→ Дональд Трамп, чию перемогу Time назвав "історичною", стане найстарішим президентом США і першим, кого обрали на цю посаду після засудження за всіма 34 звинуваченнями у шахрайстві.
→ Марк Цукерберг. Times пише, що він залишається одним із найбагатших людей світу, продовжуючи впливати на технологічну галузь.
- У 2022 році "Людиною року" став Зеленський.
- У 2023 році цю номінацію отримала співачка Тейлор Свіфт.