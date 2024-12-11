Мелоні стала найвпливовішою людиною Європи за версією Politico. У рейтингу є і Єрмак

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА)

Politico опублікувало щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. У 2024 році в категорії "Мрійники" опинився глава Офісу президента Андрій Єрмак, а російський диктатор Володимир Путін потрапив до категорії "Діячі". Найвпливовішою людиною року у Європі стала голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Путін потрапив до рейтингу "найвпливовіших діячів" за версією Politico, де його назвали "імперіалістом". У цьому ж списку фігурують прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого схарактеризували "опорою", та голова Європейської ради Антоніу Кошта, включений до підкатегорії "Мистецтво угоди".

До категорії "Мрійники" у рейтингу Politico увійшов Єрмак, якого назвали "фіксером". У цій групі також згадуються глава європейської дипломатії Кая Каллас, яку назвали "Кассандрою", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан як "глобаліст", глава МЗС Польщі Радослав Сікорський з позначкою "вашингтонець" і папа Франциск, якого описали як "лебедину пісню".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала №1 у категорії "Діячі", лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц очолив категорію "Руйнівники", а генеральний секретар НАТО Марк Рютте став першим серед "Мрійників".

Найвпливовішою людиною Європи цьогоріч стала голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

"Сьогодні, якщо ви хочете говорити з Європою, то дзвінок саме до Джорджі Мелоні — очевидний вибір. Навіть такі постаті, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі та радник новообраного президента США Дональда Трампа, звертаються до італійської прем’єрки для обговорення стратегічних питань", – пише Politico.