Каллас считает, что мирные переговоры сейчас вредны для Украины. Науседа поддержал
Высокая представительница Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что пока рано для Украины вступать в мирные переговоры с Россией. Об этом они заявили перед заседанием Евросовета в Брюсселе.
"Любое слишком раннее продвижение переговоров на самом деле будет плохим соглашением для Украины", – сказала Каллас.
Она отметила, что на заседании лидеры ЕС будут обсуждать вопросы усиления поддержки Украины.
Науседа также считает, что говорить о мирных переговорах еще рано, поскольку Россия сегодня находится в сильной позиции. К тому же, добавил литовский лидер, Москва не демонстрирует "никакой воли к переговорам".
"Я слышал определенные слухи о мирных переговорах. По-моему, еще слишком рано об этом говорить. Россия сейчас в наступательной позиции, Россия идет вперед, Россия чувствует себя сильнее в любых возможных переговорах. Это не приведет к справедливому и устойчивому миру", – высказался он.
- 8 декабря 2024 года избранный президент США Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 9 декабря Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир и достичь прекращения огня. Между тем в России последовательно отказываются от переговоров без выполнения ее условий.
- 10 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по поводу российско-украинской войны могут начаться этой зимой, но это еще под вопросом.