Каллас считает, что мирные переговоры сейчас вредны для Украины. Науседа поддержал

Кая Каллас (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Высокая представительница Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что пока рано для Украины вступать в мирные переговоры с Россией. Об этом они заявили перед заседанием Евросовета в Брюсселе.

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"Любое слишком раннее продвижение переговоров на самом деле будет плохим соглашением для Украины", – сказала Каллас.

Она отметила, что на заседании лидеры ЕС будут обсуждать вопросы усиления поддержки Украины.

Науседа также считает, что говорить о мирных переговорах еще рано, поскольку Россия сегодня находится в сильной позиции. К тому же, добавил литовский лидер, Москва не демонстрирует "никакой воли к переговорам".

"Я слышал определенные слухи о мирных переговорах. По-моему, еще слишком рано об этом говорить. Россия сейчас в наступательной позиции, Россия идет вперед, Россия чувствует себя сильнее в любых возможных переговорах. Это не приведет к справедливому и устойчивому миру", – высказался он.