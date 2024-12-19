Каллас вважає, що мирні переговори зараз шкідливі для України. Науседа підтримав

Кая Каллас (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа вважають, що поки зарано для України розпочинати мирні переговори з Росією. Про це вони заявили перед засіданням Євроради у Брюсселі.

"Будь-яке занадто раннє просування переговорів насправді буде поганою угодою для України", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що на засіданні лідери ЄС обговорюватимуть питання посилення підтримки України.

Науседа також вважає, що говорити про мирні переговори ще зарано, оскільки Росія сьогодні у сильній позиції. До того ж, додав литовський лідер, Москва не демонструє "жодної волі до переговорів".

"Я чув певні чутки про мирні переговори. На мою думку, ще занадто рано про це говорити. Росія зараз у наступальній позиції, Росія йде вперед, Росія почувається сильнішою у будь-яких можливих переговорах. Це не приведе до справедливого і стійкого миру", – висловився він.