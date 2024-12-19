"Нам не весело". Зеленский не говорил с Орбаном об "Рождественском перемирии и обмене"

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Владимир Зеленский не говорил с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном о его предложении о "Рождественском перемирии" и обмене пленными. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе, куда он прибыл для участия во встрече глав государств и правительств Европейского Союза в формате Евросовета.

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"Я честно говоря думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, связанных с жизнью украинцев, и когда мы об этом узнаем из СМИ. Я об этом уже говорил, что у премьер-министра Венгрии, при всем уважении прежде всего к венграм, к Венгрии к украинским беженцам, но при всем уважении у господина премьер-министра нет никакого мандата на переговоры", – заявил Зеленский.

Также он считает, что отношения Орбана с Путиным "слишком теплые" для того, чтобы ставить российского диктатора "на место".

По мнению президента, предложения премьера Венгрии "больше похожи на политический пиар".

Что касается обмена пленными, то Зеленский отметил, что Украине уже удалось вернуть около 3500 своих воинов.

"Как возвращает РФ украинских пленных? Благодаря обмену. Поэтому мне непонятно, что это за праздник, может для кого-то это большой праздник, а для нас это важный челлендж (вызов. – Ред.), чтобы возвращать наших людей. Мы обмениваемся пленными. Каким образом и что предлагает венгерская сторона – мне это неизвестно", – пояснил президент.

Также, отметил глава государства, венгерское предложение Рождественского обмена "просто звучит, как-то, знаете, празднично", при том, что Украине "совсем не весело" и потому она так реагирует на идеи Будапешта.

Кроме того, отметил Зеленский, ничего не может обсуждаться или решаться за Украину без ее представителей, поскольку война происходит именно в ней.

"Поэтому мы очень скептически к этому относимся", – добавил Зеленский.

Ранее, 17 декабря, Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами и раскритиковал такие попытки со стороны венгерского премьер-министра.