"Нам зовсім не весело". Зеленський не говорив з Орбаном про ідеї "різдвяного перемир'я та обміну"

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський не говорив з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном щодо його пропозиції про "Різдвяне перемир'я" та обмін полоненими. Про це голова держави розповів під час пресконференції у Брюсселі, куди він прибув для участі в зустрічі глав держав та урядів Європейського Союзу у форматі Євроради.

"Я чесно кажучи думаю, що це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які пов'язані з життям українців, і коли ми про це дізнаємося зі ЗМІ. Я про це вже говорив, що у прем'єр-міністра Угорщини, при всій повазі передусім до угорців, до відношення Угорщини до українських біженців, але при всій повазі у пана прем'єр-міністра немає ніякого мандату на перемовини", – заявив Зеленський.

Також він вважає, що відносини Орбана з Путіним "занадто теплі" для того, щоби ставити російського диктатора "на місце".

На думку президента, пропозиції прем'єра Угорщини "більш схожі на політичний піар".

Стосовно обміну полоненими Зеленський зауважив, що Україні вже вдалося повернути близько 3500 своїх воїнів.

"Як повертає РФ українських полонених? Завдяки обміну. Тому мені незрозуміло, що це за свято, може для когось це велике свято, а для нас це важливий челлендж (виклик. – Ред.), щоби повертати наших людей. Ми обмінюємось полоненими. Яким чином і що пропонує угорська сторона – мені це невідомо", – пояснив президент.

Також, зазначив голова держави, угорська пропозиція Різдвяного обміну "просто звучить, якось, знаєте, святково", при тому, що Україні "зовсім не весело" й тому вона така реагує на ідеї Будапешту.

Окрім цього, зауважив Зеленський, нічого не може обговорюватися або вирішуватися за Україну без її представників, оскільки війна відбувається саме у ній.

"Тому ми дуже скептично до цього відносимося", – додав Зеленський.

Раніше, 17 грудня, Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами, та розкритикував такі спроби з боку угорського прем'єр-міністра.