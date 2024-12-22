Трамп заявив, що Путін чекає на зустріч із ним для обговорення війни в Україні

Трамп вчергове заявив, що за його каденції війна точно не почалася б

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Російський диктатор Володимир Путін чекає "якнайшвидшої" зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це республіканець заявив на AmericaFest у штаті Аризона 22 грудня.

Трамп сказав, що Путін хоче зустрічі, щоб врегулювати питання повномасштабної війни в Україні.

"Включно із зовнішньою політикою, цими божевільними війнами, в яких ми перебуваємо. Одна з речей, яку я хочу зробити швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми повинні почекати на це, але закінчити цю війну", – сказав Трамп.

Він зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України "жахлива", і вже загинули "мільйони солдатів".

Також Трамп вкотре заявив, що за його президентства повномасштабної війни не сталося б.

"Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми маємо це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було", – резюмував він.