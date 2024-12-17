Спецпредставник Трампа поїде до України та Європи у січні, але не до Росії – Reuters

Джерела кажуть, що зустрічі будуть зосереджені на збиранні інформації від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог поїде до Києва та декількох інших європейських столиць на початку січня, оскільки наступна адміністрація США намагається швидко покласти край російсько-українській війні. Про це заявила британська агенція Reuters з посиланням на два анонімні джерела, поінформовані про плани поїздки.

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Під час неї Келлог не планує відвідувати Москву, зазначили співбесідники.

Натомість він відвідає високопоставлених керівників у Києві, а його команда працює над організацією зустріч з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим та Париж, повідомили джерела. Один з них попередив, що планування поїздки ще на завершальній стадії й маршрут може змінитися.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на збиранні інформації від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах, повідомили співбесідники. Однак, зазначає Reuters, запланована поїздка ілюструє терміновість, яку новообраний президент надав припиненню війни.

Офіційних підтверджень цьому візиту Келлога наразі немає.

Раніше, 13 грудня, майбутній спецпредставник стверджував, що Трамп може завершити російсько-українську війну за кілька місяців.