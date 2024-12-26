Портников: Путін нічого не хоче підписувати із Зеленським, Трамп зацікавлений у новому президенті

Віталій Портников (Фото: скриншот відео)

Російський диктатор Володимир Путін не бажає і не буде нічого підписувати з президентом Володимиром Зеленським. Водночас Дональд Трамп зацікавлений, щоб замість Зеленського мирну угоду підписав хтось інший, заявив в інтерв'ю LIGA.net публіцист Віталій Портников.

За його словами, Трамп зацікавлений у тому, щоб звалити на Зеленського власну "нездатність" докорінно домовитися з Путіним, тобто довести його "недоговороздатність".

"Якщо навіть будуть досягнуті якісь домовленості, вони будуть розраховані на припинення вогню, проведення виборів в якомусь вигляді та обрання нового президента – не Зеленського, я підкреслюю, не Зеленського. Який підпише ту мирну угоду, яка буде узгоджена між Вашингтоном і Москвою", – заявив Портников.

Він не виключає, що угода про мир може бути досягнена навіть без участі України, бо буде узгоджуватися за параметрами у міжвиборчий період. І якщо комусь будуть відомі параметри цієї угоди, то Зеленський може не брати участі у виборах, щоб залишитися в історії "рятівником і захисником".

Портников зазначив, що поруч із Зеленським буде "ціла плеяда" українських політиків, які можуть вирішити, що краще перечекати каденцію, покласти відповідальність незрозуміло на кого та подивитися, чи переживе держава такий струс.

"Потім вже на новому етапі, на новій каденції, яка може відбутися через два роки після цієї, яка буде після закінчення війни, можуть відбутися не дострокові вибори президента. Прийти до влади в ситуації, коли вже буде ясно, як виглядає країна. Ось такий може бути варіант. І він небезпечний", – підкреслив Портников.

За його словами, головна небезпека полягає в тому, що нова американська адміністрація і стара російська адміністрація шукають можливості нав'язати свою політичну волю тій адміністрації, яка створиться в Києві в результаті заморозки конфлікту.