Украинцы назвали условия, которые должна выполнить Россия для начала переговоров – опрос

Украинцы (Иллюстративное фото: ЭРА)

Большинство украинцев, а именно 73%, считают, что Россия должна выполнить определенные условия перед тем, как Украина согласится на начало мирных переговоров. Это показали результаты совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Не согласны с такой позицией 7% опрошенных граждан, а еще 20% не определились с позицией по этому вопросу.

Что касается самих условий, то больше всего респондентов согласились с тем, что Россия должна прекратить обстрел подконтрольных Украине территорий – 54%. Еще 47% согласились с тем, что враг должен освободить все оккупированные территории в международно признанных границах.

35% украинцев считают, что для переговоров достаточно вывести войска России с оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий. При этом некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, а также Крым останутся оккупированными.

31% опрошенных считает, что для начала переговоров РФ должна освободить Запорожскую атомную станцию, а 27% согласны на временное прекращение огня. 16% граждан согласны с тем, чтобы Россия вывела войска с территории Украины в международно признанных границах, за исключением Крыма.

3% затруднились дать ответы, а 1% не выбрал ничего из вышеупомянутого.

Отмечается, что бедные и крайне бедные респонденты были менее склонны (-9%) настаивать на том, чтобы Россия освободила всю территорию Украины для начала мирных переговоров по сравнению с условно состоятельными респондентами.

Справка. Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. Методом face-to-face было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.