Украинцы назвали условия, которые должна выполнить Россия для начала переговоров – опрос
Большинство украинцев, а именно 73%, считают, что Россия должна выполнить определенные условия перед тем, как Украина согласится на начало мирных переговоров. Это показали результаты совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
Не согласны с такой позицией 7% опрошенных граждан, а еще 20% не определились с позицией по этому вопросу.
Что касается самих условий, то больше всего респондентов согласились с тем, что Россия должна прекратить обстрел подконтрольных Украине территорий – 54%. Еще 47% согласились с тем, что враг должен освободить все оккупированные территории в международно признанных границах.
35% украинцев считают, что для переговоров достаточно вывести войска России с оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий. При этом некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, а также Крым останутся оккупированными.
31% опрошенных считает, что для начала переговоров РФ должна освободить Запорожскую атомную станцию, а 27% согласны на временное прекращение огня. 16% граждан согласны с тем, чтобы Россия вывела войска с территории Украины в международно признанных границах, за исключением Крыма.
3% затруднились дать ответы, а 1% не выбрал ничего из вышеупомянутого.
Отмечается, что бедные и крайне бедные респонденты были менее склонны (-9%) настаивать на том, чтобы Россия освободила всю территорию Украины для начала мирных переговоров по сравнению с условно состоятельными респондентами.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
- 18 ноября Bloomberg сообщало, что Эрдоган надеется уговорить Зеленского заморозить войну.
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- 17 декабря глава МИД Польши заявил, что к переговорам следует принуждать Россию, а не Украину.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что переговоров о мире без Украины быть не может. Украина никому не делегировала такие полномочия.
- 22 декабря Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для обсуждения войны в Украине.