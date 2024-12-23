Українці назвали умови, які має виконати Росія для початку перемовин – опитування

Українці (Ілюстративне фото: ЕРА)

Більша частина українців, а саме 73%, вважають, що Росія має виконати певні умови перед тим, як Україна погодиться на початок мирних переговорів. Це показали результати спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Не згодні з такою позицією 7% опитаних громадян, а ще 20% не визначилися з позицією щодо цього питання.

Що стосується самих умов, то найбільше респондентів погодилися з тим, що Росія має припинити обстріл підконтрольних Україні територій – 54%. Ще 47% погодилися з тим, що ворог має звільнити всі окуповані території у міжнародно визнаних кордонах.

35% українців вважають, що для перемовин достатньо вивести війська Росії з територій, які були окуповані після 24 лютого 2022 року. Водночас деякі регіони Донецької та Луганської областей, а також Крим залишаться окупованими.

31% опитаних вважає, що для початку перемовин РФ має звільнити Запорізьку атомну станцію, а 27% згодні на тимчасове припинення вогню. 16% громадян згодні на те, щоб Росія вивела війська з території України у міжнародно визнаних кордонах, за винятком Криму.

3% було важко дати відповіді, а 1% не обрав нічого з вищезазначеного.

Зазначається, що бідні та вкрай бідні респонденти були менше схильні (-9%) наполягати на тому, щоб Росія звільнила усю територію України для початку мирних перемовин порівняно з умовно заможними респондентами.

Довідка. Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Методом face-to-face було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.



Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Разом із тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.