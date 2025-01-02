Перемовини для Путіна – програш. Він усіляко їх уникатиме – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Перемовини з Україною – це програш Росії і диктатор Володимир Путін буде чіплятися за будь-який привід не сідати за стіл перемовин. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю у телемарафоні 2 січня.

"Чому таке ставлення до України, до українського народу? Тому що ніхто не міг уявити, що вся та армія, про яку стільки років говорили, погрожували, яка переможниця... Уявіть, що вся ця махіна не виконала його завдання окупувати Україну, він не зміг", – сказав Зеленський.

За його словами, перемовини для Путіна – це не перемога. І не ультиматум, який можна озвучити з Москви і накреслити на карті "як далі жити". І в цьому питанні для України дуже важлива сильна позиція новобраного президента США Дональда Трампа.

"Дивіться за що він чіпляється. Немов, що у мене було рішення РБНО нікому не спілкуватися з ним. Тобто, він чіпляється за будь-який момент, щоби не сісти за перемовини зі мною. І в принципі він не хоче ніякого діалогу", – підкреслив президент.

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