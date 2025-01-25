"Остановил сепаратизм". Зеленский объяснил почему запретил вести переговоры с Путиным

По словам президента, было много каналов, через которые Путин пытался давить на Украину.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления России об указе Совета нацбезопасности и обороны, запрещающем переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным . На встрече с президентом Молдовы Маей Санду он объяснил, зачем подписывал этот документ.

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По словам Зеленского, Путин начал очень быстро строить большое количество разных каналов вместе с сепаратистами и представителями других государств по влиянию на Украину и непосредственно на него. Россия пыталась давить через многих разных коридоров: депутатов Украины и Европы, через США.

Как отметил Зеленский, было много переговорных площадок и "теневых коридоров", но он это быстро остановило.

"Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что остановил кому-либо в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны... Я понял, что мы и наши соответствующие органы не можем это контролировать. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно он является лидером Украины и переговоров с Россией. По его словам, он понимает, что Путину это не нравится, потому что у него было много каналов влияния. Поэтому и было принято решение о запрете каких-либо переговоров с РФ.

23 января президент Трамп заявил, что усилия США по достижению мира между Россией и Украиной продолжаются.

24 января 2025 года диктатор Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США по окончании войны против Украины. Однако он в очередной раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа окончить войну.