Усилия США по достижению мира между Россией и Украиной продолжаются – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет работать над мирным соглашением между Украиной и Россией для прекращения полномасштабной войны. Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе, передает CNN.
Трамп отметил, что США договорились о соглашении по прекращению огня в секторе Газа. Теперь он намерен добиться аналогичного и в войне России против Украины.
"Наши усилия обеспечить мирное урегулирование между Россией и Украиной сейчас, надеюсь, продолжаются", – сказал Трамп.
Он назвал полномасштабную войну в Украине "настоящим полем смерти" и подчеркнул, что крайне важно добиться мирного соглашения, так как "миллионы солдат погибают". По его мнению, Киев "готов заключить сделку".
Также американский президент подтвердил свое желание встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, о котором ранее уже заявлял.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую", – сказал он.
- 20 января CNN заявляло, что Трамп поручил помощникам организовать созвон с Путиным уже на днях.
- 22 января Трамп пригрозил России высокими налогами, тарифами и санкциями, если не будет скорого мира.
- The Times сообщало, что Россия может начать готовиться к новой войне после заключения мирного соглашения с Украиной.
- 23 января на форуме в Давосе Трамп заявил, что нужно снизить мировые цены на нефть, чтобы положить конец войне России против Украины.