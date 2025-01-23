Усилия США по достижению мира между Россией и Украиной продолжаются – Трамп

Дональд Трамп на форуме в Давосе (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет работать над мирным соглашением между Украиной и Россией для прекращения полномасштабной войны. Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе, передает CNN.

Трамп отметил, что США договорились о соглашении по прекращению огня в секторе Газа. Теперь он намерен добиться аналогичного и в войне России против Украины.

"Наши усилия обеспечить мирное урегулирование между Россией и Украиной сейчас, надеюсь, продолжаются", – сказал Трамп.

Он назвал полномасштабную войну в Украине "настоящим полем смерти" и подчеркнул, что крайне важно добиться мирного соглашения, так как "миллионы солдат погибают". По его мнению, Киев "готов заключить сделку".

Также американский президент подтвердил свое желание встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, о котором ранее уже заявлял.

"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую", – сказал он.