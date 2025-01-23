Трамп: Нужно снизить цены на нефть, чтобы положить конец войне России против Украины

Американский лидер заявил, что Аравия от части "виновата" в полномасштабной войне в Украине

Дональд Трамп на форуме в Давосе (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп считает, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить полномасштабную войну России против Украины. Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе, передает Sky news.

По словам Трампа, саудовцы и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "в определенной степени ответственны" за продолжение полномасштабной войны. Он также удивлен тем, что страна не сделала этого до сих пор.

"Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно бы закончилась. Сейчас цена достаточно высока, чтобы война продолжилась. Нужно снизить цену. Им следовало бы сделать это давно. Они в какой-то степени очень ответственны, миллионы жизней теряются", – сказал Трамп.

После начала полномасштабной войны в 2022 году Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты, но Москва нашла новые рынки сбыта, в частности, Китай и Индию. На вырученные средства Кремль продолжает финансирование войны против Украины.