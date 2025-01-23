Трамп: Нужно снизить цены на нефть, чтобы положить конец войне России против Украины
Президент США Дональд Трамп считает, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить полномасштабную войну России против Украины. Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе, передает Sky news.
По словам Трампа, саудовцы и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "в определенной степени ответственны" за продолжение полномасштабной войны. Он также удивлен тем, что страна не сделала этого до сих пор.
"Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно бы закончилась. Сейчас цена достаточно высока, чтобы война продолжилась. Нужно снизить цену. Им следовало бы сделать это давно. Они в какой-то степени очень ответственны, миллионы жизней теряются", – сказал Трамп.
После начала полномасштабной войны в 2022 году Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты, но Москва нашла новые рынки сбыта, в частности, Китай и Индию. На вырученные средства Кремль продолжает финансирование войны против Украины.
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