Трамп: Потрібно знизити ціни на нафту, щоб покласти край війні Росії проти України

Дональд Трамп на форумі в Давосі (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, щоб припинити повномасштабну війну Росії проти України. Про це він сказав на економічному форумі в Давосі, повідомляє Sky News.

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За словами Трампа, саудівці та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) "певною мірою відповідальні" за продовження повномасштабної війни. Він також здивований тим, що країна не зробила цього досі.

"Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб війна продовжилася. Потрібно знизити ціну. Їм варто було б зробити це давно. Вони якоюсь мірою дуже відповідальні, мільйони життів губляться", – сказав Трамп.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Європа ввела ембарго на російські нафтопродукти, але Москва знайшла нові ринки збуту, зокрема Китай та Індію. На отримані кошти Кремль продовжує фінансування війни проти України.