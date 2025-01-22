Трамп рассматривает санкции против РФ и оружие для ВСУ, если Путин не пойдет на переговоры

Дональд Трамп (Фото: ARON SCHWARTZ/EРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключается введение дополнительных санкций против России, если диктатор РФ Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны. Об этом он сказал на брифинге 21 января.

Трамп не сообщил подробностей насчет возможного дополнительного давления на РФ, но отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что это "вероятно".

Американский лидер также сказал, что его администрация рассматривает вопрос о доставке оружия в Украину, добавив, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.

По словам Трампа, за три года полномасштабной войны Россия потеряла 1 млн солдат, Украина – 700 000.

Трамп заверил Зеленского, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.

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