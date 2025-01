Трамп: За три года войны Россия потеряла миллион солдат, Украина – 700 000

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение полномасштабной войны Россия потеряла более миллиона военных, Украина в свою очередь – 700 000. Такие цифры он озвучил, сидя в Овальном кабинете, передает Politico.

У Трампа спросили, сколько еще, по его мнению, продлится российско-украинская война. Американский лидер заявил, что "большинство людей думали, что это продлится неделю, но затянулось на три года".

"У нас есть цифры, что почти миллион российских военных были убиты. Было убито 700 000 украинских военных. Россия больше, у нее больше армия, поэтому и потери больше", – добавил он.

У Трампа спросили, сколько еще, по его мнению, продлится российско-украинская война. Американский лидер заявил, что "большинство людей думали, что это продлится неделю, но затянулось на три года".



