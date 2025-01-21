Трамп: За три роки війни Росія втратила мільйон солдатів, Україна – 700 000

"Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", – сказав президент США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом повномасштабної війни Росія втратила понад мільйон військових, Україна своєю чергою – 700 000. Такі цифри він озвучив, сидячи в Овальному кабінеті, передає Politico.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме російсько-українська війна. Американський лідер заявив, що "більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки".

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", – додав він.

Wow. President Trump said that 700,000 Ukrainians and 1m Russians died in the Ukrainian War. And what for? Just to make the military industry richer. Their blood is on Biden’s hands.



pic.twitter.com/wM7YUB66VG — Judgy Emoji (@JudgyEmoji) January 21, 2025

Раніше 8 грудня 2024 року Трамп заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів і ще більше цивільних". Водночас втрати РФ він оцінив у 600 000 загиблими й пораненими.

Того ж дня президент Зеленський заявив, що безповоротні втрати України з початку повномасштабної війни становлять 43 000 військовослужбовців.