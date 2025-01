Трамп: За три роки війни Росія втратила мільйон солдатів, Україна – 700 000

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом повномасштабної війни Росія втратила понад мільйон військових, Україна своєю чергою – 700 000. Такі цифри він озвучив, сидячи в Овальному кабінеті, передає Politico.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме російсько-українська війна. Американський лідер заявив, що "більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки".

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", – додав він.

Wow. President Trump said that 700,000 Ukrainians and 1m Russians died in the Ukrainian War. And what for? Just to make the military industry richer. Their blood is on Biden’s hands.



pic.twitter.com/wM7YUB66VG