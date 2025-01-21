Трамп: За три роки війни Росія втратила мільйон солдатів, Україна – 700 000
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом повномасштабної війни Росія втратила понад мільйон військових, Україна своєю чергою – 700 000. Такі цифри він озвучив, сидячи в Овальному кабінеті, передає Politico.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме російсько-українська війна. Американський лідер заявив, що "більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки".

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", – додав він.

  • Раніше 8 грудня 2024 року Трамп заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів і ще більше цивільних". Водночас втрати РФ він оцінив у 600 000 загиблими й пораненими.
  • Того ж дня президент Зеленський заявив, що безповоротні втрати України з початку повномасштабної війни становлять 43 000 військовослужбовців.
Читайте також
Дві хороші новини для України після інавгурації Трампа
війнавтратидональд трамп