Зеленский: Вокруг Трампа лишние голоса с пророссийской позицией, Европе нужно быть громче

Президент не уточнил, кого именно имеет в виду под "лишними голосами"

Владимир Зеленский (Фото: MICHAEL BUHOLZER/EPA)

Европе нужно быть "громкой", чтобы доносить президенту США Дональду Трампу свою позицию насчет окончания российско-украинской войны, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном форуме в Давосе.

"И самая главная, мне кажется, стратегия с президентом Трампом... у нас действительно хорошие отношения, но здесь мы имеем сегодня такое прагматичное время", – заявил глава государства.

По его словам, вокруг Трампа есть "лишние голоса", доносящие американскому лидеру дезинформационную или пророссийскую позицию.

Соответственно очень важно, чтобы Европа "была громкая, чтобы ее слышали", и чтобы ее голосов было больше вокруг президента Трампа, пояснил Зеленский.

"Для того чтобы он [лидер США] четко понимал детали и риски. Риски, которые могут быть в будущем. Причем очень быстро", – отметил президент Украины.

Он привел детали их совместного разговора, во время которого Трамп сообщил, что "будет делать все", чтобы закончить войну в 2025 году. В то же время, Зеленский заявил, что Украина также хочет закончить войну в этом году, но "не просто быстро, а справедливо, прежде всего, надежно для украинцев".

"Чтобы они вернулись домой, жили в безопасности и работали. И мне кажется, что это самое главное. По крайней мере, мы будем делать все для этого", – подытожил президент Украины.

Глава государства не уточнил, кого именно имел в виду под "лишними голосами" вокруг Трампа.

В декабре Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами и раскритиковал такие попытки со стороны венгерского премьера Орбана.

20 января советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц заявил, что Трамп желает прекращения полномасштабной войны России против Украины, но сейчас пока не ясны подробности предполагаемого соглашения.