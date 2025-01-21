Зеленский: Вокруг Трампа лишние голоса с пророссийской позицией, Европе нужно быть громче
Европе нужно быть "громкой", чтобы доносить президенту США Дональду Трампу свою позицию насчет окончания российско-украинской войны, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном форуме в Давосе.
"И самая главная, мне кажется, стратегия с президентом Трампом... у нас действительно хорошие отношения, но здесь мы имеем сегодня такое прагматичное время", – заявил глава государства.
По его словам, вокруг Трампа есть "лишние голоса", доносящие американскому лидеру дезинформационную или пророссийскую позицию.
Соответственно очень важно, чтобы Европа "была громкая, чтобы ее слышали", и чтобы ее голосов было больше вокруг президента Трампа, пояснил Зеленский.
"Для того чтобы он [лидер США] четко понимал детали и риски. Риски, которые могут быть в будущем. Причем очень быстро", – отметил президент Украины.
Он привел детали их совместного разговора, во время которого Трамп сообщил, что "будет делать все", чтобы закончить войну в 2025 году. В то же время, Зеленский заявил, что Украина также хочет закончить войну в этом году, но "не просто быстро, а справедливо, прежде всего, надежно для украинцев".
"Чтобы они вернулись домой, жили в безопасности и работали. И мне кажется, что это самое главное. По крайней мере, мы будем делать все для этого", – подытожил президент Украины.
Глава государства не уточнил, кого именно имел в виду под "лишними голосами" вокруг Трампа.
- В декабре Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами и раскритиковал такие попытки со стороны венгерского премьера Орбана.
- 20 января советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц заявил, что Трамп желает прекращения полномасштабной войны России против Украины, но сейчас пока не ясны подробности предполагаемого соглашения.