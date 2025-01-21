Зеленский: Стратегия Украины – дипломатическое завершение войны

Президент отметил, что на фронте самая сложная ситуация на востоке, по другим направлениям "россияне провалились"

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Стратегия Украины – прийти к дипломатии, которая приведет к окончанию полномасштабной войны. Однако для этого требуются сильные гарантии безопасности, сказал президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе.

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"Если дипломатия будет сильной, и после этой дипломатии и тех или иных форматов переговоров у Украины будут крепкие гарантии безопасности, которые исключат возможность возвращения Путина с войной, то это будет устойчивый, справедливый, сильный мир для Украины, Европы и, если честно, для Америки ", – сказал он.

Но если гарантии безопасности будут слабыми, будет неуверенность и только слова, то и от России Украина и союзники получат только слова. В таком случае враг снова вернется с войной, отметил президент.

Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают находиться в Курской области, и эта операция оттянула на себя удар врага, который тот готовил с востока.

"России не хватило сил, нас оттуда вытеснить. Сегодня там более 60 000 российских военных", – рассказал президент.

Сложная ситуация остается на востоке. По словам Зеленского, там сейчас сосредоточено большее количество хорошо подготовленных российских солдат, которые ежедневно давят.

Он отметил, что у Украины была большая проблема с задержкой помощи: сначала из-за долгих голосований Конгресса США, а затем из-за долгих поставок. Поставка помощи за прошлый год еще в пути, сказал Зеленский.

"Там все очень непросто. На других направлениях россияне провалились", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский на форуме рассказал, что из 12 000 северокорейских военных в Курской области погибли 4000 солдат.

Также он заявил, что Россия может выставить до 1,5 млн солдат, Европе нужно держаться вместе.