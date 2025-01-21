Зеленський: Стратегія України – дипломатичне завершення війни
Володимир Зеленський (скриншот відео)

Стратегія України – прийти до дипломатії, яка призведе до закінчення повномасштабної війни. Однак для цього потрібні сильні гарантії безпеки, сказав президент Володимир Зеленський на форумі в Давосі.

"Якщо дипломатія буде сильна, і після цієї дипломатії й тих чи інших форматів перемовин у України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, Європи і, якщо чесно, для Америки", – сказав він.

Але в разі, якщо гарантії безпеки будуть слабкими, буде невпевненість і тільки слова, то і від Росії Україна та союзники отримають тільки слова. В такому випадку ворог знов повернеться з війною, зазначив президент.

Також Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Він підкреслив, що Сили оборони продовжують перебувати в Курській області і ця операція відтягнула на себе удар ворога, який той готував зі сходу. 

"Росії не вистачило сил, нас звідти витиснути. Сьогодні там понад 60 000 російських військових", – розповів президент.

Складна ситуація залишається на сході. За словами Зеленського, там наразі зосереджена більша кількість добре підготовлених російських солдатів, які щоденно тиснуть.

Він зазначив, що Україна мала велику проблему з затримкою допомоги: спочатку через довгі голосування Конгресу США, а потім через довгі постачання. Наразі постачання допомоги за минулий рік ще в дорозі, сказав Зеленський. 

"Там все дуже непросто. На інших напрямках росіяни провалилися", – підкреслив український лідер. 

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