Зеленський: Стратегія України – дипломатичне завершення війни

Президент зазначив, що на фронті найскладніша ситуація на сході, на інших напрямках "росіяни провалилися"

Володимир Зеленський (скриншот відео)

Стратегія України – прийти до дипломатії, яка призведе до закінчення повномасштабної війни. Однак для цього потрібні сильні гарантії безпеки, сказав президент Володимир Зеленський на форумі в Давосі.

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"Якщо дипломатія буде сильна, і після цієї дипломатії й тих чи інших форматів перемовин у України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, Європи і, якщо чесно, для Америки", – сказав він.

Але в разі, якщо гарантії безпеки будуть слабкими, буде невпевненість і тільки слова, то і від Росії Україна та союзники отримають тільки слова. В такому випадку ворог знов повернеться з війною, зазначив президент.

Також Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Він підкреслив, що Сили оборони продовжують перебувати в Курській області і ця операція відтягнула на себе удар ворога, який той готував зі сходу.

"Росії не вистачило сил, нас звідти витиснути. Сьогодні там понад 60 000 російських військових", – розповів президент.

Складна ситуація залишається на сході. За словами Зеленського, там наразі зосереджена більша кількість добре підготовлених російських солдатів, які щоденно тиснуть.

Він зазначив, що Україна мала велику проблему з затримкою допомоги: спочатку через довгі голосування Конгресу США, а потім через довгі постачання. Наразі постачання допомоги за минулий рік ще в дорозі, сказав Зеленський.

"Там все дуже непросто. На інших напрямках росіяни провалилися", – підкреслив український лідер.

Зеленський на форумі розповів, що з 12 000 північнокорейських військових на Курщині загинули 4000 солдатів.

Також він заявив, що Росія може виставити до 1,5 млн солдатів, Європі треба триматися разом.