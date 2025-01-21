Зеленський: З 12 000 північнокорейських військових на Курщині загинули 4000
З 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив президент Володимир Зеленський.
"Було 12 000 північних корейців, 4000 з яких загинули. Це була стратегія Путіна – втягнути у цю війну ще одну країну", – сказав він.
Загалом, за словами глави держави, на Курському напрямку зосереджено понад 60 000 російських військових.
Зеленський наголосив, що битви із залученням північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давоса, ніж до Пхеньяна.
- 11 січня 2025 року президент Зеленський повідомив, що українські захисники взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї у Курській області. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону та вижили після отриманих раніше поранень.
- В одного з північнокорейських військових, якого взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.
- 14 січня Зеленський опублікував частину допиту полоненого солдата з КНДР. Той повідомив, що його залишили пораненим, а через кілька днів його взяли в полон.
- Південна Корея заявила, що готова забрати в України полонених із КНДР у разі, якщо ті про це попросять.