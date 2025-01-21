Зеленський: З 12 000 північнокорейських військових на Курщині загинули 4000

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

З 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив президент Володимир Зеленський.

"Було 12 000 північних корейців, 4000 з яких загинули. Це була стратегія Путіна – втягнути у цю війну ще одну країну", – сказав він.

Загалом, за словами глави держави, на Курському напрямку зосереджено понад 60 000 російських військових.

Зеленський наголосив, що битви із залученням північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давоса, ніж до Пхеньяна.