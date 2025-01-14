Зеленський показав нове відео розмови з полоненим солдатом КНДР. Його покинули пораненим

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування українських слідчих із полоненим солдатом із Північної Кореї. Той заявив, що кілька днів сам просидів поранений перед тим, як його взяли у полон.

Президент зазначив, що північнокорейські полонені росли "в повному інформаційному вакуумі" і нічого не знають про Україну. А Росія їх використовує виключно для того, щоб "продовжити та розширити цю війну". І світ має знати "повну правду".

"Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", – підкреслив Зеленський.

За словами полоненого, він був поранений під час бою, але не зміг відступити з іншими солдатами, тому приблизно три-п'ять днів був сам. Потім українські військові знайшли його та забрали із собою.

Також полонений заявив, що у документах, які йому видали у Росії, не було його фото, а ім'я було вказане інше. Також він розповів, як росіяни навчали його та інших військових із КНДР поводитися з полоненими українцями.

"У мене було таке навчання. Якщо ми впіймали солдата з України, то показуємо йому картинку з дому. Одна картинка з будинком, інша зі зброєю, і даємо йому показати, що він вибирає. Якщо він обирає будинок, його відпускають, а якщо зброю – ми здаємо його в полон", – сказав солдат із КНДР і заявив, що полонених він нібито не брав жодного разу.