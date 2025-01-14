Зеленський показав нове відео розмови з полоненим солдатом КНДР. Його покинули пораненим
Президент Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування українських слідчих із полоненим солдатом із Північної Кореї. Той заявив, що кілька днів сам просидів поранений перед тим, як його взяли у полон.
Президент зазначив, що північнокорейські полонені росли "в повному інформаційному вакуумі" і нічого не знають про Україну. А Росія їх використовує виключно для того, щоб "продовжити та розширити цю війну". І світ має знати "повну правду".
"Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", – підкреслив Зеленський.
За словами полоненого, він був поранений під час бою, але не зміг відступити з іншими солдатами, тому приблизно три-п'ять днів був сам. Потім українські військові знайшли його та забрали із собою.
Також полонений заявив, що у документах, які йому видали у Росії, не було його фото, а ім'я було вказане інше. Також він розповів, як росіяни навчали його та інших військових із КНДР поводитися з полоненими українцями.
"У мене було таке навчання. Якщо ми впіймали солдата з України, то показуємо йому картинку з дому. Одна картинка з будинком, інша зі зброєю, і даємо йому показати, що він вибирає. Якщо він обирає будинок, його відпускають, а якщо зброю – ми здаємо його в полон", – сказав солдат із КНДР і заявив, що полонених він нібито не брав жодного разу.
- 11 січня президент Зеленський повідомив, що українські захисники взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї у Курській області. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону та вижили після отриманих раніше поранень.
- В одного з північнокорейських військових, якого взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.
- Бійці ССО показали, як брали у полон одного з північнокорейців у Курській області.
- 12 січня президент Зеленський зазначив, що Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей в обмін на українців у полоні РФ.
- 14 січня Південна Корея заявила, що готова забрати в України полонених із КНДР у разі, якщо ті про це попросять.