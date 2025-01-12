Зеленський: Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей в обмін на українців у полоні РФ

Солдати з Північної Кореї, які не захочуть повертатися додому, можуть скористатися іншими варіантами, наголосив президент

Полонений північнокореєць (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова віддавати Північній Кореї її людей у рамках обміну українських військових, полонених Росією.

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"Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", – написав глава держави.

Солдати з Північної Кореї, які не захочуть повертатися додому, можуть скористатися іншими варіантами, наголосив Зеленський. Зокрема ті, хто захоче сприяти миру, поширюючи правдиву інформацію про цю війну корейською мовою, матимуть таку нагоду.

Президент також поширив відео допиту північнокорейців, яких Сили оборони взяли у полон у Курській області. Вони стверджують, що не знали, що їдуть на війну в Україну, мовляв, командування казало про "звичайне тренування".

11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.

СБУ повідомила, що полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї.

В одного з північнокорейських військових, якого взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.