"Хочу залишитись в Україні". Зеленський показав допит полонених КНДРівців – відео

Президент Володимир Зеленський опублікував відео спілкування представників українських спецслужб із північнокорейськими військовими, яких Сили оборони взяли у полон в Курській області. Вони стверджують, що не знали, що їдуть на війну в Україну, мовляв, командування казало про "звичайне тренування".

Один військовополонений кореєць заявив, що вони не розуміють, де зараз перебувають, а також "не знали, що їдуть на війну проти України".

Інший північнокорейський полонений заявив, що його родина також не знає, де він знаходиться.

Відповідаючи на запитання, як давно він на лінії фронту, КНДРівець сказав: "Третього січня був наступ, я побачив, що мої солдати вмирають, я сховався у бліндажі, пʼятого числа мене знайшли".

У допитуваних розділилися думки щодо того, чи хочуть вони повернутися до Північної Кореї: один сказав "так", інший заявив, що хотів би жити в Україні.

