"Хочу остаться в Украине". Зеленский показал допрос пленных КНДРовцев – видео
Пленный северокореец (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео общения представителей украинских спецслужб с северокорейскими военными, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области. Они утверждают, что не знали, что едут на войну в Украину, мол, командование говорило об "обычной тренировке".

Один военнопленный кореец заявил, что не они понимают, где находятся, а также "не знали, что едут на войну против Украины".

Другой северокорейский пленный заявил, что его семья тоже не знает, где он находится.

Отвечая на вопрос, как давно он на линии фронта, КНДРовец сказал: "Третьего января было наступление, я увидел, что мои солдаты умирают, я укрылся в блиндаже, пятого числа меня нашли".

У допрашиваемых разделились мнения относительно того, хотят ли они вернуться в Северную Корею: один сказал "да", другой заявил, что хотел бы жить в Украине.

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