"Хочу остаться в Украине". Зеленский показал допрос пленных КНДРовцев – видео

Северокорейские военные утверждают, что не знали, что направляются на войну против Украины. Командование говорило им об "обычной тренировке"

Пленный северокореец (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео общения представителей украинских спецслужб с северокорейскими военными, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области. Они утверждают, что не знали, что едут на войну в Украину, мол, командование говорило об "обычной тренировке".

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Один военнопленный кореец заявил, что не они понимают, где находятся, а также "не знали, что едут на войну против Украины".

Другой северокорейский пленный заявил, что его семья тоже не знает, где он находится.

Отвечая на вопрос, как давно он на линии фронта, КНДРовец сказал: "Третьего января было наступление, я увидел, что мои солдаты умирают, я укрылся в блиндаже, пятого числа меня нашли".

У допрашиваемых разделились мнения относительно того, хотят ли они вернуться в Северную Корею: один сказал "да", другой заявил, что хотел бы жить в Украине.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

11 января Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.

СБУ сообщила, что пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

У одного из северокорейских военных, которого взяли в плен украинские бойцы в Курской области, нашли военный билет на имя реального россиянина.