У пленного КНДРовца нашли военный билет на имя реального россиянина – росСМИ

Военный билет пленного северокорейца (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

У одного из северокорейских военных, которого взяли в плен украинские бойцы в Курской области, нашли военный билет на имя реального россиянина. Об этом пишет российское оппозиционное издание Агентство. Новости.

Военный билет, фото которого опубликовал президент Владимир Зеленский, был выдан на имя Антонина Аранчина, уроженца Тивы. В документе указано, что Аранчин родился в октябре 1998 года в городе Туран, а его гражданская профессия – портной.

Журналисты выяснили, что Аранчин действительно существует. Они нашли единственного человека в России с таким же именем, фамилией, отчеством и датой рождения. Отличие заключалось только в указанном месте рождения.

Связаться с Аранчиным или его сестрой, которая живет в Тыве, россиянам не удалось. Их активность в социальных сетях по неизвестной причине прекратилась более десяти лет назад.

11 января Зеленский сообщил, что украинским военным удалось взять в плен первых двух северокорейцев. Их доставили в Киев, сейчас с ними общаются представители Службы безопасности Украины: по данным правоохранителей, КНДРовцы взяли в плен 9 января.

Военный билет (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)