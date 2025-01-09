Зеленский: КНДР потеряла 4000 солдат, но задешево получает опыт для распространения войны
Северная Корея потеряла 4000 солдат, но "задешево приобретает опыт" для распространения войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Контактной группы для помощи Украине в формате "Рамштайн".
Украинский лидер напомнил, что диктатор Владимир Путин "продолжает инвестировать в агрессию, удваивает объемы", а также фактически стал нанимать солдат из КНДР для продолжения войны.
"Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей, и мы это знаем, они теряют их – 4000 на сегодня. Но Пхеньян задешево приобретает опыт, чтобы реэкспортировать войну, возможно, туда, в Индо-Тихоокеанский регион", – объяснил Зеленский.
По его мнению, вместе с этим сговор России с КНДР демонстрирует слабость Путина, поскольку ни один правитель РФ "никогда не опустится до того, чтобы умолять Пхеньян, кроме как столкнувшись с острыми проблемами".
Соответственно, нужно и дальше давить на Россию – именно это гарантирует, что украинские военные получат необходимое им оружие, подытожил президент.
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- 2 января ГУР сообщило, что россияне и дальше привлекают подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области.
- 6 января Зеленский заявил, что численность северокорейских войск, которые будут участвовать в войне России против Украины, может возрасти до 500 000.