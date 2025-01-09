Зеленский: КНДР потеряла 4000 солдат, но задешево получает опыт для распространения войны

Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Северная Корея потеряла 4000 солдат, но "задешево приобретает опыт" для распространения войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Контактной группы для помощи Украине в формате "Рамштайн".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Украинский лидер напомнил, что диктатор Владимир Путин "продолжает инвестировать в агрессию, удваивает объемы", а также фактически стал нанимать солдат из КНДР для продолжения войны.

"Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей, и мы это знаем, они теряют их – 4000 на сегодня. Но Пхеньян задешево приобретает опыт, чтобы реэкспортировать войну, возможно, туда, в Индо-Тихоокеанский регион", – объяснил Зеленский.

По его мнению, вместе с этим сговор России с КНДР демонстрирует слабость Путина, поскольку ни один правитель РФ "никогда не опустится до того, чтобы умолять Пхеньян, кроме как столкнувшись с острыми проблемами".

Соответственно, нужно и дальше давить на Россию – именно это гарантирует, что украинские военные получат необходимое им оружие, подытожил президент.