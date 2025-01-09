Зеленский: КНДР потеряла 4000 солдат, но задешево получает опыт для распространения войны
Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Северная Корея потеряла 4000 солдат, но "задешево приобретает опыт" для распространения войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Контактной группы для помощи Украине в формате "Рамштайн".

Украинский лидер напомнил, что диктатор Владимир Путин "продолжает инвестировать в агрессию, удваивает объемы", а также фактически стал нанимать солдат из КНДР для продолжения войны.

"Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей, и мы это знаем, они теряют их – 4000 на сегодня. Но Пхеньян задешево приобретает опыт, чтобы реэкспортировать войну, возможно, туда, в Индо-Тихоокеанский регион", – объяснил Зеленский.

По его мнению, вместе с этим сговор России с КНДР демонстрирует слабость Путина, поскольку ни один правитель РФ "никогда не опустится до того, чтобы умолять Пхеньян, кроме как столкнувшись с острыми проблемами".

Соответственно, нужно и дальше давить на Россию – именно это гарантирует, что украинские военные получат необходимое им оружие, подытожил президент.

  • 1 января 2025 года Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.
  • 2 января ГУР сообщило, что россияне и дальше привлекают подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области.
  • 6 января Зеленский заявил, что численность северокорейских войск, которые будут участвовать в войне России против Украины, может возрасти до 500 000.
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