Сырский посетил Курское направление: Россия потеряла здесь свыше 38 000 солдат
Российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Он посетил Курское направление, чтобы наградить украинских военных. По словам главкома, кроме личного состава силами ВСУ уничтожено более 1000 единиц вражеской техники.
"Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений", – сказал Сырский.
Он отметил, что в Курской области Силы обороны взяли в плен более 700 россиян. В том числе и благодаря этому удалось вернуть домой 189 украинцев во время обмена пленными 30 декабря.
Сырский подчеркнул, что украинские военные продолжат уничтожать врага и не важно, какой у него паспорт: российский или северокорейский.
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