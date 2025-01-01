Сирський відвідав Курський напрямок: Росія втратила тут понад 38 000 солдатів
Російська армія втратила на Курському напрямку вже понад 38 000 солдатів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Він відвідав Курський напрямок, щоб нагородити українських військових. За словами головкома, окрім особового складу, сили ЗСУ знищили понад 1000 одиниць ворожої техніки.
"Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", – сказав Сирський.
Він зазначив, що у Курській області Сили оборони взяли у полон понад 700 росіян. Зокрема і завдяки цьому вдалося повернути додому 189 українців під час обміну полоненими 30 грудня.
Сирський підкреслив, що українські військові продовжать нищити ворога і не важливо, який у нього паспорт: російський чи північнокорейський.
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