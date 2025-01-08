Пятая часть записок солдата КНДР: Признался, что обокрал россиян под Курском
Силы специальных операций расшифровали пятую часть записей в блокноте северокорейского спецназа Гьонг Хонг Джонга, уничтоженного в Курской области. В одной из записей он рассказал, как ограбил русских солдат и продал эти вещи, сообщили в ССО.
В третьей части говорилось, что солдат КНДР якобы раскаивается за нарушения, совершенные еще в Северной Корее. Однако это не остановило его от нового правонарушения уже в России.
В записях он не раскрывает, что именно украл и в каком количестве, но из текста понятно, что его разоблачили на воровстве.
Бойцы ССО обнародовали полный перевод текста.
"Месячный жизненный отчет (признание)
Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, в то же время проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи русских.
Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, принадлежащую другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров.
Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов", – написал Джонг.
- 24 декабря 2025 года ССО опубликовали первую часть расшифрованных заметок северокорейского военного.
- Впоследствии военные показали вторую часть заметок. Боец из КНДР расписывал, как подстрелить украинский беспилотник.
- В третьей части заметок солдат КНДР рассказал, что его отправили на войну "искупить грехи".
- 3 января 2025 удалось расшифровать четвертую часть записей бойца КНДР. В нем он рассказал о задачах на войне против Украины.