Пятая часть записок солдата КНДР: Признался, что обокрал россиян под Курском

Солдат пишет, что будет "героически буду наступать" в первых рядах и "уничтожать врагов"

Ким Чен Ын и солдат КНДР (Фото: KCNA)

Силы специальных операций расшифровали пятую часть записей в блокноте северокорейского спецназа Гьонг Хонг Джонга, уничтоженного в Курской области. В одной из записей он рассказал, как ограбил русских солдат и продал эти вещи, сообщили в ССО.

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В третьей части говорилось, что солдат КНДР якобы раскаивается за нарушения, совершенные еще в Северной Корее. Однако это не остановило его от нового правонарушения уже в России.

В записях он не раскрывает, что именно украл и в каком количестве, но из текста понятно, что его разоблачили на воровстве.

Бойцы ССО обнародовали полный перевод текста.

"Месячный жизненный отчет (признание)

Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, в то же время проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи русских.

Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, принадлежащую другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров.

Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов", – написал Джонг.