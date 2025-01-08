П'ята частина записок солдата КНДР: Зізнався, що обікрав росіян під Курськом
Сили спеціальних операцій розшифрували п'яту частину записів у нотатнику північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонга, якого знищили у Курській області. В одному із записів він розповів, як пограбував російських солдатів та продав ці речі, повідомили у ССО.
У третій частині йшлося про те, що солдат КНДР нібито розкаюється за порушення, які вчинив ще у Північній Кореї. Проте це не зупинило його перед новим правопорушенням вже у Росії.
У записах він не розкриває, що саме вкрав та в якій кількості, але із тексту зрозуміло, що його викрили на крадіжці.
Бійці ССО оприлюднили повний переклад тексту.
"Місячний життєвий звіт (зізнання)
Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас виявляти силу і хоробрість спецпризначенців. Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян.
Моя провина в тому, що я не виконав команду головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів.
Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів", – написав Джонг.
- 24 грудня 2025 року ССО опублікували першу частину розшифрованих нотаток північнокорейського військового.
- Згодом військові показали другу частину нотаток. Боєць з КНДР розписував, як вполювати український безпілотник.
- У третій частині нотаток солдат КНДР розповів, що його відправили на війну "спокутувати гріхи".
- 3 січня 2025 року вдалося розшифрувати четверту частину записів бійця КНДР. В ній він розповів про задачі на війні проти України.