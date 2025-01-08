П'ята частина записок солдата КНДР: Зізнався, що обікрав росіян під Курськом

Солдат пише, що "героїчно буду наступати" в перших рядах та "знищувати ворогів"

Кім Чен Ин і солдат КНДР (Фото: KCNA)

Сили спеціальних операцій розшифрували п'яту частину записів у нотатнику північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонга, якого знищили у Курській області. В одному із записів він розповів, як пограбував російських солдатів та продав ці речі, повідомили у ССО.

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У третій частині йшлося про те, що солдат КНДР нібито розкаюється за порушення, які вчинив ще у Північній Кореї. Проте це не зупинило його перед новим правопорушенням вже у Росії.

У записах він не розкриває, що саме вкрав та в якій кількості, але із тексту зрозуміло, що його викрили на крадіжці.

Бійці ССО оприлюднили повний переклад тексту.

"Місячний життєвий звіт (зізнання)

Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас виявляти силу і хоробрість спецпризначенців. Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян.

Моя провина в тому, що я не виконав команду головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів.

Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів", – написав Джонг.