"Задача ціною смерті". Розшифровано четверту частину нотаток солдата з Північної Кореї

Частина інформації не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена, зазначили в ССО

Північна Корея (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії у війні проти України, аби ті набралися бойового досвіду та були готовими до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського бійця, ліквідованого у Курській області, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Північнокорейські військові мають наказ виконувати задачі навіть ціною власного життя за тисячі кілометрів від дому заради партії та інтересів диктатора КНДР Кім Чен Ина, що показує його реальне ставлення до власних військ, наголосили в ССО.

Тим часом сам Кім продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу Росії у війні проти України.

Сили спецоперацій розшифрували четвертий запис з нотатника військового з Північної Кореї Гьонг Хонг Джонга, якого українські бійці знищили в Курській області.

Задача. "Водночас, найважливіший з них (фронтів) – фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача – боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших Збройних сил – готовність на випадок війни", – йдеться у нотатнику.

Гасло. ""Всі сили – на завершення підготовки до війни". Цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це – бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим Збройним силам усіх рівнів", – додав він.

Частина інформації не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена, зазначили в ССО.

"Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті — це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших Збройних силах, це і є духом цього з'їзду", – написав солдат з КНДР.

Фото: ССО

16 грудня 2024 року у ЦПД розкрили тактику північнокорейців під Курськом: їх накопичують у посадках і женуть на штурм вузьких ділянок із кількох напрямків одночасно.

24 грудня ССО опублікували першу частину розшифрованих нотаток північнокорейського військового.

Згодом військові показали другу частину нотаток. Боєць з КНДР розписував, як вполювати український безпілотник.

У третій частині солдат з Північної Кореї написав, що його відправили на війну Росії проти України за якусь провину.